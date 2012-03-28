〔欧元债市〕德债期货上涨,美国经济数据受关注

英国经济：财政大臣哈蒙德希望贸易和投资成为今年推动经济增长的动力

路透伦敦2月28日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周二表示，他希望贸易和投资能在2017年推动英国经济增长方面发挥更大作用，此前公布的数据显示，继去年退欧公投后英国的消费者支出意外强劲。