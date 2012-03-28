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债券 | 2012年 3月 28日 星期三 14:42 BJT

〔欧元债市〕德债期货上涨,美国经济数据受关注

路透伦敦3月28日电---德国公债期货周三开盘上涨,上日进行的意大利公债标售进展不顺并遭遇抛售.另外,投资者为迎接即将公布的美国经济数据做准备,以衡量美国经济复苏力道.

德债期货FGBLc1开盘上涨14个跳动点报137.45,延续昨日涨势.

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