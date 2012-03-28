〔全球金市〕现货金在每盎司1,680美元下方徘徊,关注美国数据

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
* 贝南克言论引发美联储将采取更多刺激举措的猜测
* 关注更多美国数据以寻找指引
* 1230GMT将公布美国2月耐用品订单数据
路透新加坡3月28日电---金价周三跌破每盎司1,680美元,投资者等待美国数据公布以找寻更多交易线索,美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克近期暗示或将采取更多刺激举措,提振金价昨日涨至每盎司近1,700美元的两周高位.
在为异常低利率辩解并促使金价本周稍早上扬后,贝南克周二指出,现在宣称美国经济取得胜利还为时过早.被问及美联储是否考虑进一步的行动以刺激增长时,贝南克表示联储不会排除任何选项.[ID:nST0445436]
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。