〔全球金市〕现货金在每盎司1,680美元下方徘徊,关注美国数据

* 贝南克言论引发美联储将采取更多刺激举措的猜测

* 关注更多美国数据以寻找指引

* 1230GMT将公布美国2月耐用品订单数据

路透新加坡3月28日电---金价周三跌破每盎司1,680美元,投资者等待美国数据公布以找寻更多交易线索,美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克近期暗示或将采取更多刺激举措,提振金价昨日涨至每盎司近1,700美元的两周高位.

在为异常低利率辩解并促使金价本周稍早上扬后,贝南克周二指出,现在宣称美国经济取得胜利还为时过早.被问及美联储是否考虑进一步的行动以刺激增长时,贝南克表示联储不会排除任何选项.[ID:nST0445436]