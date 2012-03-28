〔欧洲个股〕2011年英国劳合社录得历史第二大亏损,因受灾害索赔所累

标题新闻：希腊目标在3月欧元区财长下次会议前同国际金主达成初步协议－希腊财长
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路透伦敦3月28日电---英国劳合社(Lloyd's of London)[LOL.UL]去年创下历史排名第二的年度亏损,因受日本东北地震和泰国洪灾等严重自然灾害索赔拖累.
劳合社周三称,2011年亏损5.16亿英镑(8.239亿美元),上一年度则是录得22亿英镑获利.
此次亏损仅低于2001年的31.1亿英镑,当年美国发生911事件.
"...2011年对于保险业而言,是困难的一年."劳合社执行长Richard Ward在一份声明中称.
"考虑到索赔的规模,出现亏损并不意外."
根据保险经纪商Aon Benfield,去年是保险业索赔规模第二高的灾年,与灾难相关的索赔总金额达到了1,070亿美元.(完)
--编译 洪曦;审校 张涛
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PRICELINE GROUP周一收报1,632.01美元，周二盘初急升5.4%，报720.2美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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