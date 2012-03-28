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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 14:47 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:日圆全线走高,受财年底资金流支撑

0636GMT---日圆全线上扬,因财年末资金流推动,美元/日圆JPY=跌0.5%至82.80日圆,欧元兑日圆EURJPY=R跌0.4%至110.31日圆.

美元/日圆买盘在82.40-82.60区间内.欧元兑美元EUR=在1.3325处横盘整理,脱离周二电子交易平台触及的一个月高位1.33857.

美元指数.DXY持平于79.064.(完)

--编译 石冠兰; 审校 隋芬

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