〔路透基点〕中国海外发展50亿港元俱乐部贷款吸引13家银行参与--RLPC

路透香港3月28日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称,按市值计中国最大的地产开发商--中国海外发展有限公司50亿港元俱乐部贷款已吸引到13家银行参与.

贷款银行包括:中国农业银行、中银香港、交通银行、东亚银行、中国建设银行、星展银行、恒生银行、汇丰控股、工银亚洲、浦发银行、三井住友银行、新加坡大华银行和永亨银行.几乎所有参贷行都是中国海外发展的现任贷款银行.

借款人期望扩大贷款规模至大约80亿港元,取决于贷款银行的最终承诺.此前预计的贷款规模为35亿港元.各家银行预计于本周提交回复.

据称目前这笔俱乐部贷款给出的包含全部费用的价码为300个基点,高于早先磋商的280个基点.

此次贷款用于该公司2007年8月借入35亿港元五年期贷款的再融资.不过,新贷款期限将缩短至三年.

当时的五年期俱乐部贷款是由11家银行组成的银团安排,包括中银香港、工银亚洲、中国农业银行、交通银行、恒生银行、汇丰控股、东亚银行、法国东方汇理银行、中国建设银行、中信嘉华银行和星展银行.基于4.775年的平均年限,该贷款含全部费用的价码为38.6个基点,利率为香港银行间拆借利率(Hibor)加码32个基点.(完)