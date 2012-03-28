《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月28日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
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1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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北京二商集团 12 6 12 3/29簿记建档 招商银行 AA 3/30 3/31
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楚天高速 10 5 12 3/30簿记建档 工商银行 AA 3/31 4/1
(600035.SS)
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联合水泥集团 20 10 12 3/30簿记建档 农业银行 AA+ 3/31 4/1
浦发银行
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大连装备制造 30 10 12 3/30簿记建档 兴业银行 AA+ 3/31 4/1
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浙江杭钢 12 12 12 3/31簿记建档 中信银行 AA- 4/5 4/6
商贸集团 浙商银行
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武汉钢铁集团 65 20 12 4/1簿记建档 国开行 AAA 4/5 4/6
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重庆国有文化 6 4 12 4/1簿记建档 国开行 AA+ 4/5 4/6
资产管理公司
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天生港发电 -- 4 6 推迟发行 兴业银行 AA- -- --
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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*成都博瑞 7 4 5 4/5簿记建档 中信银行 AA- 4/9 4/10
投资控股集团
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*杭州市工业资产 8 8 3 4/5簿记建档 交通银行 AA 4/6 4/7
经营投资集团
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天津港集团 -- 10 5 3/29簿记建档 招商银行 AAA 3/30 3/31
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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无
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注:*代表新增.(完)
--整理 冉莹; 审校 李宏薇
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