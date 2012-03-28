〔中国外汇〕2月银行代客结售汇顺差44亿美元,环比锐减77%

路透北京3月28日电---中国国家外汇管理局周三公布,2月银行代客结售汇录得顺差44亿美元,较上月194亿美元顺差水平大幅回落,环比降77.3%.

外管局数据显示,2月银行代客结汇1,140亿美元,售汇1,096亿美元.

去年12月银行代客结售汇出现逆差153亿美元,为此项数据正式公布以来的第二次逆差.

银行代客结售汇是中国外汇储备主要构成来源之一.中国2月录得贸易逆差314.9亿美元,而当月外商直接投资(FDI)流入额受欧洲对华投资继续大幅下滑拖累回落至77.26亿美元,两者之和为-237.64亿美元.

此前,中国人民银行公布数据显示,今年2月外汇占款余额为25.52万亿元人民币,据此计算,当月外汇占款新增约251.15亿元.而今年1月外汇占款新增约1,409亿元,是连续三个月下跌后首次增加.[ID:nSB1359738]

外管局数据并显示,2月境内银行代客涉外收入1,933亿美元,对外付款1,796亿美元,银行代客涉外收付款顺收137亿美元.

以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元):

12年2月 1月 11年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

代客结售汇顺差 44 194 -153 -8 32 260 378 432 430 519 447 409 249

代客收付顺收 137 265 7 179 109 120 260 330 437 328 245 307 93

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘,是引起外汇储备变化的主要来源之一.但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等.(完)

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