路透伦敦3月28日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:在达致1.34水准以前,78.6%费波纳奇回档位将吸引卖单,买家则在1.33美元上下15个点子的区域徘徊.如果从澳元下跌走势中寻找指引,那么料将开启欧元/美元的下行通道,然而欧元/澳元预计将会上涨,因此走势还没有确立.在进行任何操作之前,最好关注在1.3360美元上方(的买单)或1.3310美元下方(的卖单)布仓情况.

欧元/日圆:自3月22日低位开始的近期升势看似带有修正性.若跌破110.35日圆,将下看109.85日圆.109.17的"B浪"低点则将为108.49日圆下方的走势打开空间.若欧元/日圆低于108.30日圆,表明一波规模较大的下跌五浪正在形成.

欧元/瑞典克朗:寻得昨天本来应找到的支撑位,不过在该水平之后无任何支撑.眼下来看,欧元/瑞典克朗需走出8.8850/8.9185区间.但随后该货币需跌穿8.8735和8.8545的支撑位,或突破8.9550/00的阻力位,之后才能形成更明确的方向.(完)

--编译 洪曦; 审校 高琦

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