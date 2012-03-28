〔美国企业〕扎克伯格怠慢Facebook潜在投资者,引发华尔街投资顾虑

路透旧金山3月28日电---Facebook联合创始人兼执行长--扎克伯格希望通过首次公开发行(IPO)从华尔街投资者获得至少50亿美元投资,但投资者却不会因此得到多少与他面谈的时间.

扎克伯格缺席上周Facebook与分析师和银行人士的首次主要见面会,他的态度非常明显.这次活动是该公司IPO之前一系列投资者见面会中的首次,Facebook的IPO估值可能接近1,000亿美元.

扎克伯格的拒绝态度在矽谷精英中绝非仅有,但可能会成为投资者面临的一个问题,因为他可以通过持有的特殊股份对公司施加巨大影响.

"我们认为他不应该躲着投资者不见,"International Brotherhood of Teamsters资本策略部主管Carin Zelenko表示,该机构旗下的养老和福利基金在资本市场的投资额超过1,000亿美元.

"如果他想要投资者把钱交给他并对他抱有信心,作为公司的创始人和领导者,他应当对投资者负责."

Zelenko表示,因为Facebook公司治理结构中的"反投资者"作风,Teamsters将致函旗下各类基金的托管者,建议他们防范投资Facebook可能涉及的长期风险.

两位出席Facebook公司3月19日会议的人士谈及对这位年轻执行长的缺席,并私下表示他们原本预料扎克伯格至少匆匆露面.一位分析师询问扎克伯格未来将以何种方式参与.据其中一位参会者透露,该公司回应称,应该将他参与的预期定得很低.

"投资者疯狂地希望入股这家公司,而执掌该公司的年轻人甚至都不会假装关心一下其他的股东,"维权人士投资公司Spotlight Advisors的Greg Taxin指出.他将不会购买股票."该公司似乎后患无穷."

该公司尚未公开声明是否扎克伯格将出席公司IPO之前的投资者路演活动,或公司上市后的季度业绩电话会议.Facebook拒绝对预计扎克伯格参与华尔街活动的程度发表评论.

目前,由于投资者对Facebook股票的热情高涨,该公司的两级股票架构和缺乏扎克伯格参与(推介活动)都不大可能严重影响到股票买需.

但一些分析师和公司监管专家警告称,若该公司陷入艰难境地,投资者或许就觉得他们需要更多时间与扎克伯格会面.

"当该公司无法达到盈利预期或增长预期时,公众投资者和该公司之间的摩擦将会升温,"波士顿大学管理学院教授Jim Post指出.

"在投资者听到扎克伯格亲口讲话前,他们将不会感到满意."(完)