〔日本债市〕贝南克言论激励日债上涨,10年期日债收益率跌到1%关口

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
* 贝南克言论打压了有关美联储或很快退出宽松政策的猜测
* 10年期日本公债收益率跌到1%的重要关口
* 许多人士预计自当前水准开始将出现获利了结
* 围绕增税的政治争论令市场警惕
路透东京3月28日电---日本公债价格周三上涨,指标10年期日债收益率(殖利率)触及两周低位,周二美国联邦储备理事会(美联储,FED)贝南克的讲话令有关宽松货币政策将长期保持的预期重燃.
日本指标10年期公债收益率跌到1%,这是个极其重要的关卡,被视为强劲阻力位,很多投资者称愿在该水平下方进行获利了结.
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。