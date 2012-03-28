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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 15:28 BJT

〔日本债市〕贝南克言论激励日债上涨,10年期日债收益率跌到1%关口

* 贝南克言论打压了有关美联储或很快退出宽松政策的猜测

* 10年期日本公债收益率跌到1%的重要关口

* 许多人士预计自当前水准开始将出现获利了结

* 围绕增税的政治争论令市场警惕

路透东京3月28日电---日本公债价格周三上涨,指标10年期日债收益率(殖利率)触及两周低位,周二美国联邦储备理事会(美联储,FED)贝南克的讲话令有关宽松货币政策将长期保持的预期重燃.

日本指标10年期公债收益率跌到1%,这是个极其重要的关卡,被视为强劲阻力位,很多投资者称愿在该水平下方进行获利了结.

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