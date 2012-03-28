〔中国债市〕人民币利率互换小幅下行,IRS长短端走势分化曲线愈加陡峭

路透上海3月28日电---中国人民币利率互换(IRS)周三小幅下行,月末资金面未如预期中收紧,令IRS短端修正性下行.而市场对政策面存在分歧,长端变化不大.业内人士预计,短期内IRS曲线或将愈加陡峭化.

"矛盾的焦点在于,央行宽松政策的力度和频率,例如有人认为今年将调降准备金率4-5次,而有人认为会调降2-3次."上海一银行交易员称.

他表示,3月份通胀面临反弹压力,而汇丰3月中国制造业采购经理人指数(PMI)却相对走低.市场对经济基本面的判断并无统一逻辑,因此形成近期IRS的震荡格局.

汇丰(HSBC)稍早公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的3月初值数据,降至四个月低点48.1,终结此前连续三个月升势,且为连续第五个月处在荣枯分水岭下方.[ID:nSB1446444]

另外他并称,资金面较预期中宽松,短端品种仍然存在下行空间,而整体曲线也将日益陡峭化,如过了月末后,在资金面进一步宽松带动下,整体曲线或在震荡中缓慢下行.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三多数小幅走升.季末临近,银行为调整贷存比(贷款/存款)更倾向保有现金,导致资金供给偏弱,回购利率震荡上行,其中跨季末的七天期品种升幅明显.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

------------------------------------------------------------------------------------

周三 3.2067/ 3.3467 3.1207/ 3.2100 3.1814/ 3.2729 3.3286/ 3.4229 3.3000/ 3.5920

周二 3.2180/ 3.3380 3.1308/ 3.2217 3.1883/ 3.2867 3.3500/ 3.4483 3.3120/ 3.6080

------------------------------------------------------------------------------------

变动 -0.0113/ 0.0087 -0.0101/-0.0117 -0.0069/-0.0138 -0.0214/-0.0254 -0.0120/-0.0160

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年2月人民币IRS成交的名义本金总额为2,033.5亿元人民币,较1月的971.53亿元增长逾一倍.(完)

--发稿 刘昕; 审校 曾祥进

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>