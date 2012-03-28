〔中国票据市场〕转贴利率依旧无大起伏,供求平衡致季度末超预期淡静

路透上海3月28日电---中国票据市场转贴利率周三依旧未有大的起伏,因多数机构信贷规模调整几近结束,不少机构已将目光转向下月.在现有的交投中,较为均衡的供求令季度末前的市场显得过于淡静.

华南一银行交易员称,据其了解,今日主要转贴利率几无变化.因"现在供求还挺平衡的,资金也没有很紧张."

她并表示,不少机构目前已提前结束本月业务,有的已在为下个月做准备.如果市场流动性不发生大的变化,下个月初转贴利率有望因信贷规模压力减轻而下行.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三多数小幅走升.季末临近,银行为调整贷存比(贷款/存款)更倾向保有现金,导致资金供给偏弱,回购利率震荡上行,其中跨季末的七天期品种升幅明显.[ID:nSB1458960][CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 5.9241/5.6235 6.1731/5.8810 7.2502/6.8078

上日 5.9241/5.6085 6.1929/5.8930 7.2665/6.8329

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变动 0bp/+1.50bp -1.98bp/-1.20bp -1.63bp/-2.51bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价略降**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.1433%,较上日的5.1616%略有下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1925/3.1325 3.2962/3.2432

上日 3.1845/3.1325 3.2902/3.2410

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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