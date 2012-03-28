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货币新闻 | 2012年 3月 28日 星期三 15:56 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑英镑升至两周高位,受瑞士与美国账户买需支撑

路透伦敦3月28日电---欧元兑英镑周三升至两周高位,交易员称因瑞士和美国账户的买需推动其突破技术阻力位.

欧元兑英镑EURGBP=D4升至0.8394英镑,突破3月21日的高点0.8372英镑,交易员曾表示此处有卖兴.欧元距离100日移动均线切入位0.8399不远.(完)

--编译 李春喜;审校 艾茂林

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