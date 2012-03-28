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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 15:51 BJT

《外汇动态》国内外需求作为支撑澳元上涨的基础已减弱,走势恐将回落

0734GMT---鉴于澳洲国内需求和全球大宗商品需求奠定了澳元/美元AUD=D4的涨势基础,因此值得注意澳洲央行的相关看法.央行指出澳洲消费者正进一步的储蓄节支,并选择提早偿债.

在中国经济试图软着陆并可能由此削减商品需求之际,如果澳洲国内需求也下滑,那么澳元上涨的动力基础就遭遇侵蚀,很可能走势回落.(完)

--编译 高琦; 审校 隋芬

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