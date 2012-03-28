印度贸易部长称不能切断与伊朗关系

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里3月28日电---印度贸易部长Anand Sharma周三表示，印度尚不能切断与伊朗的关系，称印度将在金砖峰会上讨论从伊朗进口石油的问题。

国际能源署(International Energy Agency)执行总裁上周对路透表示，印度仍有可能获得伊朗原油禁运豁免权，最终结果将依据该国与伊朗之间从4月份开始的石油交易规模而定。

金砖国家本周在印度召开峰会，或启动建立联合开发银行的计划，并增进彼此证交所之间的联系。

官员称，实现上述计划需要时间，尚需理清细节安排。但是这显示出该集团的新构想。官员还表示，中东局势和能源安全也在磋商范围之内。（完）