印度贸易部长称不能切断与伊朗关系

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里3月28日电---印度贸易部长Anand Sharma周三表示，印度尚不能切断与伊朗的关系，称印度将在金砖峰会上讨论从伊朗进口石油的问题。
国际能源署(International Energy Agency)执行总裁上周对路透表示，印度仍有可能获得伊朗原油禁运豁免权，最终结果将依据该国与伊朗之间从4月份开始的石油交易规模而定。
金砖国家本周在印度召开峰会，或启动建立联合开发银行的计划，并增进彼此证交所之间的联系。
官员称，实现上述计划需要时间，尚需理清细节安排。但是这显示出该集团的新构想。官员还表示，中东局势和能源安全也在磋商范围之内。（完）
--编译：靳怡雯;发稿：王凤昌
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。