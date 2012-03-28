〔银行观点〕中国经济"硬着陆"可能性很小,二季度GDP料增8.4%--中行

* 二季度GDP增长8.4%左右,CPI上涨约3%

* 货币政策将突出"稳中趋松"

* 人民币汇率双向波动的幅度将加大

* 房价远未回到合理水平,政策调控不应半途而废

路透北京3月28日电---中国银行(3988.HK)(601988.SS)周三发布报告称,二季度中国经济增长将比一季度小幅回升,中国经济"硬着陆"的可能性很小.而房价远未回到合理水平,政策调控不应半途而废.

中行国际金融研究所最新发布的报告预计,二季度GDP增长8.4%左右,CPI上涨约3%.货币政策将突出"稳中趋松",通过下调存款准备金率、灵活运用公开市场业务等确保市场流动性保持在合理水平.

"由于过去六年人民币兑美元汇率已经升值超过30%、贸易顺差减少等原因,预计人民币汇率双向波动的幅度将加大."报告称.

而随着"负利率"时期的结束,动用利率等价格性工具的概率也在不断提高,但近期降息的必要性不大.

报告称,二季度随着欧债危机负面冲击的相对减弱、保障房建设的大规模推进和宏观政策"稳中趋松"效应的显现等因素的影响,中国经济很可能企稳回升,投资、消费和出口"三驾马车"均有所加快.

报告认为,今年中国经济面临的风险点主要包括,外部需求疲弱导致相互竞争加剧,外部环境严峻直接影响中国外贸出口形势,而国内风险则来自于房地产调整和产能过剩.

**房价远未回到合理水平**

报告认为,当前房价仍然远超居民支付能力,住房供求结构性矛盾依然突出,引起房价非理性上涨的制度因素依然没有消除.

报告称,二季度随着"刚性需求"的进一步释放、政策面的暂时平缓、金融支持作用加强等多重因素的作用,房地产市场将由"量价齐跌"阶段转向"量涨价滞"或"量价微涨"阶段,房地产市场将进一步回暖.

"三季度后由于库存的集中释放,仍将进入'量价齐跌'的下行通道,也就是说2012年将保持震荡下行态势."报告称.

当前,尽管房地产市场已步入"量涨价跌"的良性调整和自我修复阶段,多数城市房价涨幅回落,投机投资型需求得到明显遏制,房地产市场正在理性回归.但是,报告称当前的房地产市场也出现了一些新问题,比如居民的首套普通住房需求受到一定程度影响.

中国房地产信息集团最新数据显示,重点城市交易量自2月以来均出现持续增长.在十大重点城市中,过半城市在2月下旬便超过了去年四季度平均水平,进入3月以后,依然保持着稳步回升态势.[ID:nSB1458440]

**利率市场化未必降低银行业利差收入**

报告认为,长期来看,银行业利差盈利能力则取决于一个银行的议价定价能力、业务结构、服务能力、成本管理等多方面因素,缩小利差利润空间并非增加银行存贷业务竞争力的唯一选择.

"必须承认,中国目前净息差率表现虽然居世界平均水平.但与英美商业银行所区别的是,中国银行业息差收入的来源是存贷款'利差',而英美银行常见的是借贷款'息差'."报告称.

随着利率市场化改革的逐步完善,中国商业银行必将面临存贷款业务转型要求,加强贷款服务水平和议价能力,通过优化存、借款结构在保持竞争优势的同时降低负债成本.而借款业务和金融性贷款业务的发展又离不开一个发达的金融市场和多层次、多元化的金融产品.

报告认为,从银行存贷业务上来说,利率市场化改革如果彻底开放存贷利差控制,必然导致商业银行存贷业务竞争加剧.

"可以预期的是,在开放利差控制的短时期内,银行业会通过提高存款利率、优惠贷款利率的方式应付突发竞争环境.因此短期内存贷利差的放开将导致银行业竞争加剧并可能伴随一批中小银行存贷危机."报告称.(完)