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市场报道 | 2012年 3月 28日 星期三 16:50 BJT

《外汇动态》欧元/美元的1.3330-80美元区间仍有追随者

0758GMT---在欧洲盘伊始,众多亚洲日间交易商就预计欧元/美元EUR=将大致停留在1.3330-80美元区间.这个预期效果良好.根据若一项策略未被打破则无需调整的原理,这些交易商据称在周三低点附近就开始做多欧元兑美元.这可能有助于为何有更多传言称1.3365-80美元有卖单集中.(完)

--编译 洪曦;审校 隋芬

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