《外汇动态》欧元/美元的1.3330-80美元区间仍有追随者

标题新闻：希腊目标在3月欧元区财长下次会议前同国际金主达成初步协议－希腊财长
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0758GMT---在欧洲盘伊始,众多亚洲日间交易商就预计欧元/美元EUR=将大致停留在1.3330-80美元区间.这个预期效果良好.根据若一项策略未被打破则无需调整的原理,这些交易商据称在周三低点附近就开始做多欧元兑美元.这可能有助于为何有更多传言称1.3365-80美元有卖单集中.(完)
--编译 洪曦;审校 隋芬
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PRICELINE GROUP周一收报1,632.01美元，周二盘初急升5.4%，报720.2美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
医院运营商TENET HEALTHCARE季度营收六年来首次下滑，业绩也不及预期。另外该公司公布的全年获利预估也低于预期。