〔法国政经〕经济避免衰退,但购买力不佳令萨科齐选情堪忧(更新版)

英国经济：财政大臣哈蒙德希望贸易和投资成为今年推动经济增长的动力
路透伦敦2月28日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周二表示，他希望贸易和投资能在2017年推动英国经济增长方面发挥更大作用，此前公布的数据显示，继去年退欧公投后英国的消费者支出意外强劲。
(新增更多细节)
* 购买力增长基本停滞不前,困扰萨科齐
* 法国国家统计局确认GDP终值与初值一致
* 商业投资和贸易支撑经济成长
路透巴黎3月28日电---法国2011年第四季勉强录得0.2%的经济增长率,避免了衰退,但购买力增长基本停滞不前,使得法国总统萨科齐在下个月的总统大选前,并未获得多少喘息机会.
法国国家统计局(INSEE)周三公布,法国2011年经济最终确认为成长1.7%,与初值一致,在大选前躲开了衰退威胁.
第四季家庭消费微增0.2%,在经过通胀因素调整后购买力仅增长0.1%.
民意调查显示,在4月22日和5月6日的两轮选举举行前,选民最担心的是购买力不佳及失业率飙升.
萨科齐的竞争对手、法国社会党领袖奥朗德在Europe 1电台的节目上对统计局报告提出质疑,称法国经济形势仍"十分艰难",失业率较高,经济增长几乎裹足不前.
奥朗德重申,其计划呼吁修改欧元区赤字控制条约,以将促增长承诺纳入其中.他还希望创造150,000个由国家资助的年轻人岗位,并对那些承诺为年纪较大雇员保留工作岗位、同时在启动就业市场方面率先作为的公司提供薪资税优惠.民调显示,奥朗德将打败萨科齐赢得大选.
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