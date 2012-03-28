〔法国政经〕经济避免衰退,但购买力不佳令萨科齐选情堪忧(更新版)

(新增更多细节)

* 购买力增长基本停滞不前,困扰萨科齐

* 法国国家统计局确认GDP终值与初值一致

* 商业投资和贸易支撑经济成长

路透巴黎3月28日电---法国2011年第四季勉强录得0.2%的经济增长率,避免了衰退,但购买力增长基本停滞不前,使得法国总统萨科齐在下个月的总统大选前,并未获得多少喘息机会.

法国国家统计局(INSEE)周三公布,法国2011年经济最终确认为成长1.7%,与初值一致,在大选前躲开了衰退威胁.

第四季家庭消费微增0.2%,在经过通胀因素调整后购买力仅增长0.1%.

民意调查显示,在4月22日和5月6日的两轮选举举行前,选民最担心的是购买力不佳及失业率飙升.

萨科齐的竞争对手、法国社会党领袖奥朗德在Europe 1电台的节目上对统计局报告提出质疑,称法国经济形势仍"十分艰难",失业率较高,经济增长几乎裹足不前.