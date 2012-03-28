〔外汇期权〕欧元/美元期权波动率承压

IFR伦敦3月28日电---一个月期欧元/美元期权波动率目前约报9.0/9.4%,昨日位于9.25%,9.2%和9.1%.其中9.1%为逾三年低点.中长期欧元/美元期权波动率也位于逾三年低点,其中三个月波动率最新报9.75/10.1%,一年期波动率报11.4/11.7%.

今日美东时间上午10点有行权价在1.3350和1.3320美元的期权到期,1.3400,1.3425和1.3450分别存在期权障碍.据闻亚洲交易时段有行权价在1.3450的一周期期权按9.2%的价格交投.(完)