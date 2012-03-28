〔外汇期权〕欧元/美元期权波动率承压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
IFR伦敦3月28日电---一个月期欧元/美元期权波动率目前约报9.0/9.4%,昨日位于9.25%,9.2%和9.1%.其中9.1%为逾三年低点.中长期欧元/美元期权波动率也位于逾三年低点,其中三个月波动率最新报9.75/10.1%,一年期波动率报11.4/11.7%.
今日美东时间上午10点有行权价在1.3350和1.3320美元的期权到期,1.3400,1.3425和1.3450分别存在期权障碍.据闻亚洲交易时段有行权价在1.3450的一周期期权按9.2%的价格交投.(完)
--编译 白云;审校 龚芳
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。