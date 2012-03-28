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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 18:08 BJT

《中国企业债发行日程表》--3月28日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体   拟发规模   期限(年)     年利率     主体评级   发行时间        主承销商
           (亿元人民币)
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*广西铁路      10        10        前七年6.98%    AA+      3/29-3/31       国开证券
投资集团              (第七年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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*杭州余杭      12         7           7.55%       AA       3/29-4/5        中投证券
城建集团         (中国投资担保公司提供担保;从第3年末起,每年偿付发行总额的20%)
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宣城国有资产   10         7        前五年7.99%    AA-      3/20-3/29       民生证券 
投资公司             (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 
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重庆涪陵李渡    8         7          8.40%        AA       3/23-3/29       国信证券 
新区市政债            (从第5年起每年分别偿还债券本金的30%、30%和40%)
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重庆黔江建投    9         7          8.40%        AA-      3/23-3/29       国信证券 
集团市政债            (从第5年起每年分别偿还债券本金的30%、30%和40%)
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江都鑫源产业    8         7          8.10%        AA       3/23-3/29       国泰君安 
投资集团                 (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%)
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汕头城建开发   13        10          8.57%        AA       3/23-3/29       光大证券 
总公司               (从第3年起逐年偿还本金,3-6年每年还10%,7年后每年还15%)
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重庆渝南资产    8         7        前五年8.40%    AA-      3/23-3/29       德邦证券 
经营公司             (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 
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贵州铁路       20        10       *前五年7.20%    AA+      3/27-3/29     中信建投证券 
投资公司             (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 国开证券
                           (从第6年起每年分别偿还债券本金的20%)
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天津武清        8         7          7.80%        AA       3/27-3/29       中信建投
开发区公司                (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%) 
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合肥桃花工业    8         7          8.79%        AA-      3/27-3/29       民生证券
园经济发展公司             (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%)  
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河北建投       14        10          6.00%        AA       3/27-3/29       银河证券
交通投资公司
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马鞍山城市     20         7          6.90%        AA       3/27-3/29       广发证券
发展投资集团               (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%)            中银国际
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临沂投资        8         6          8.10%        AA       3/27-3/29       一创摩根
发展公司                   (从第3年起每年分别偿还债券本金的25%)
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广东联泰集团   15         6       前三年8.20%     AA       3/28-3/29       中银国际
                    (附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 
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海安县城建     15         6          8.35%        AA       3/28-3/30       银河证券
开发投资公司              (从第3年起每年分别偿还债券本金的25%)
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贵阳经济开发区  9         7          8.42%        AA-      3/27-3/30       海通证券
国有资产公司              (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%)  
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孝感城投       10         7          8.12%        AA       3/26-3/30       长江证券 
                           (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%)
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绵阳投资控股   12         7          7.70%        AA+      3/26-3/30       中投证券 
集团                   (从第5年起每年分别偿还债券本金的30%、30%和40%)
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泰兴中兴国有   12         6          8.29%        AA-      3/27-3/31       信达证券
资产经营投资公司          (从第3年起每年分别偿还3亿元债券本金) 
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宿迁经济开发    9         7          7.50%        AA       3/26-4/3        南京证券 
总公司                     (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%)
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唐山冀东        5         6       前三年8.85%     AA-      3/28-4/5        海通证券
物贸集团            (附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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 (无)
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 李宏薇; 审校 冉莹

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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