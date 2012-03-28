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货币新闻 | 2012年 3月 28日 星期三 17:23 BJT

《外汇动态》美元/日圆在抵达83.00前面临大量卖单,但有可能冲破该水准

0841GMT---尽管由于临近财年年底,东京交易时段对日圆有大量现汇需求,但美元/日圆JPY=保持走势型态.

据称在到达83.00以前还挂有大量的卖单,但美元/日圆若能站上该水准,则有可能进一步小幅冲高到83.30,正如周二的情形一样.

由于在海外投资的日本出口商众多,这些企业在财年最后几天才积极购买日圆的可能较低,资金流更多的是集中在每日东京定盘上.(完)

--编译 王丽鑫; 审校 高琦

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