〔中国电力〕上半年拟推阶梯电价,今年行业可望收支基本平衡--发改委

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透北京3月28日电---继去年就居民阶梯电价方案征求意见后,中国国家发展和改革委员会官员周三表示,国家总体要求今年上半年推出居民阶梯电价,但各地可结合各自情况相机抉择.
新华社引述发改委副主任彭森在2012年全国经济体制改革工作会议间隙并称,今年煤价逐步回落、趋于稳定的情况下,电力行业可望出现收支基本平衡,进一步解决过去长期积累的问题.
发改委去年发布征求意见稿,拟对居民用电实行阶梯电价,将城乡居民每月用电量划分三个档次,电价实行分档累进递增.即是将现行单一形式的居民电价,改为按照电力消费量分段定价,居民用电越多,支付的电价水平呈阶梯状逐级递增.[ID:nSB1352303]
"不提高电价的'一档'电量所覆盖的居民家庭的比例国家统一确定为80%,但'一档'的具体电量各地根据实际情况确定."彭森说.
他并指出,只有电量消耗高于当地平均水平一定幅度,才开始实施"二档"、"三档"不同电价,其中"二档"每度电价提高5分钱,"三档"提高2毛钱.
数据显示,中国居民用电中,大约5%的高收入家庭消耗了24%左右的居民用电,10%的高收入家庭消耗33%的居民用电.
为缓解部分地区电力供应紧张,中国去年小幅上调15个省市工商业、农业用电价格平均每千瓦时0.0167元人民币,但居民用电价不变.此次销售电价上调为2009年11月来首次.[ID:nSB1071166]
"计划电"对垒"市场煤",让中国火电企业苦不堪言.中国主要发电商--中国电力国际发展有限公司(2380.HK)此前称,2011年净利按年减少24%,低于市场预期,主要受累于煤价上涨以及水力售电量减少.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
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路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。