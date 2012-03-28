〔中国电力〕上半年拟推阶梯电价,今年行业可望收支基本平衡--发改委

路透北京3月28日电---继去年就居民阶梯电价方案征求意见后,中国国家发展和改革委员会官员周三表示,国家总体要求今年上半年推出居民阶梯电价,但各地可结合各自情况相机抉择.

新华社引述发改委副主任彭森在2012年全国经济体制改革工作会议间隙并称,今年煤价逐步回落、趋于稳定的情况下,电力行业可望出现收支基本平衡,进一步解决过去长期积累的问题.

发改委去年发布征求意见稿,拟对居民用电实行阶梯电价,将城乡居民每月用电量划分三个档次,电价实行分档累进递增.即是将现行单一形式的居民电价,改为按照电力消费量分段定价,居民用电越多,支付的电价水平呈阶梯状逐级递增.[ID:nSB1352303]

"不提高电价的'一档'电量所覆盖的居民家庭的比例国家统一确定为80%,但'一档'的具体电量各地根据实际情况确定."彭森说.

他并指出,只有电量消耗高于当地平均水平一定幅度,才开始实施"二档"、"三档"不同电价,其中"二档"每度电价提高5分钱,"三档"提高2毛钱.

数据显示,中国居民用电中,大约5%的高收入家庭消耗了24%左右的居民用电,10%的高收入家庭消耗33%的居民用电.

为缓解部分地区电力供应紧张,中国去年小幅上调15个省市工商业、农业用电价格平均每千瓦时0.0167元人民币,但居民用电价不变.此次销售电价上调为2009年11月来首次.[ID:nSB1071166]

"计划电"对垒"市场煤",让中国火电企业苦不堪言.中国主要发电商--中国电力国际发展有限公司(2380.HK)此前称,2011年净利按年减少24%,低于市场预期,主要受累于煤价上涨以及水力售电量减少.(完)