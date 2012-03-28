〔路透基点〕云南水利厅为牛栏江-滇池补水工程签定20亿元人民币贷款

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透香港3月28日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称,本月稍早,云南省水利厅获得用于牛栏江-滇池补水工程的20亿元人民币20年期银团贷款.
国家开发银行云南分行为委托主办行.上海浦东发展银行昆明支行以代理行身份参贷.
该贷款透过特殊目的载体(SPV)云南水投牛栏江-滇池补水工程有限公司借入.该公司是云南省水利水电投资有限公司全资子公司.两家均是国有企业.
根据施工管理办公室网站,该项目计划从牛栏江引水至滇池.后者是中国最大的淡水湖之一,近几年受到严重污染.新华社上周报导称,云南省政府准备开始在今年底前启动引水工作.
根据该网站2010年登载的声明,该工程项目整体投资额为83.3亿元人民币,初期资本为60亿元人民币,剩余资金将透过贷款筹集.(完)
--编译 洪曦;审校 白云
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。