〔路透基点〕云南水利厅为牛栏江-滇池补水工程签定20亿元人民币贷款

路透香港3月28日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称,本月稍早,云南省水利厅获得用于牛栏江-滇池补水工程的20亿元人民币20年期银团贷款.

国家开发银行云南分行为委托主办行.上海浦东发展银行昆明支行以代理行身份参贷.

该贷款透过特殊目的载体(SPV)云南水投牛栏江-滇池补水工程有限公司借入.该公司是云南省水利水电投资有限公司全资子公司.两家均是国有企业.

根据施工管理办公室网站,该项目计划从牛栏江引水至滇池.后者是中国最大的淡水湖之一,近几年受到严重污染.新华社上周报导称,云南省政府准备开始在今年底前启动引水工作.

根据该网站2010年登载的声明,该工程项目整体投资额为83.3亿元人民币,初期资本为60亿元人民币,剩余资金将透过贷款筹集.(完)