〔中国能源〕今年要择机推出成品油价格改革方案,缩短调价周期--发改委

路透北京3月28日电---中国官方再次就成品油价格改革表态,国家发改委副主任彭森周三称,今年要择机推出成品油价格改革方案,缩短调价周期,改进调价操作方式,提高机制运行的透明度.

新华社报导援引他在2012年全国经济体制改革工作会议间隙的话称,2008年底出台的成品油价格和税费改革方案在实施过程中,存在调价周期过长,不能及时反映国际油价涨落等问题.

"目前国际油价高位震荡,新的成品油定价机制要在油价稳定或回落的情况下出台,出台前要经过中央批准,并广泛征求社会意见进一步修改完善."他称.

对于"成品油定价权将放给企业"的传言,彭森称是不准确的.按照新的成品油定价机制,成品油价格还是政府指导价,有关企业将根据市场变化情况,按照政府指导价确定的原则,对油价进行适当调整.

中国证券报此前援引消息人士透露,在已上报的新成品油定价机制方案中,要求当国际油价在一定价格区间内波动时,有关部门将不再就每次调价下发通知,而可能由三大石油公司按新机制自动对应调整价格.[ID:nSB1196994]

中国自3月20日起上调成品油价格6-7%,为年内第二次上调.是次调价令国内成品油价格再创历史新高,且涨幅超出预期,为2009年6月以来最大.[ID:nSB1440984]

对此次油价大幅度上调,彭森表示,从2008年底到目前为止,国内油价经过13次上调、五次下调,总体涨幅不到80%,但同期国际油价从每桶40多美元上涨到将近120美元.

他同时指出,关于天然气价格改革,已在广东广西按照"市场回值法"新定价机制开展了试点.打算用两三年的时间,使全国范围的天然气定价符合这一新机制.

国务院年初提出,今年将深化电力、成品油和水资源价格改革,财政部亦在中央和地方预算草案报告中称,将择机推出成品油价格改革方案,理顺天然气和可替代能源比价关系.(完)