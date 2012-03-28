〔泰国经济〕2月出口四个月来首次成长,灾后复原有所进展(更新版)

(新增细节)

* 2月出口意外上扬,为四个月来首见

* 进口亦略强于预期

* 工厂产出较上年同期下滑3.4%,路透调查预估为下滑6.5%

* 多数分析师预期今年全年利率都将维持不变

* 央行总裁预期至少在第三季前都不会加息

路透曼谷3月28日电---泰国2月出口意外上扬,工厂产出萎缩幅度则小于预期,但分析师称,央行可能会维持利率在低档,以协助支撑仍旧脆弱的经济复苏.泰国经济仍在努力脱离去年洪灾的冲击.

泰国央行总裁在数据公布后称,至少第三季前未见到有推高利率的因素.制造业预计会在第三季完全自洪灾的影响中复原.

周三公布的海关数据显示,泰国2月出口较上年同期成长0.91%,为四个月来首次增长,且优于路透调查分析师预估的下滑4.7%.

"出口在2月开始改善,3月应会有更好的表现,"商务部副部长Poom Sarapol在记者会上称,商务部并维持出口全年成长15%的目标不变.

东南亚邻国的强劲需求提振了泰国出口,东南亚国家需求较上年同期跳增22%,而对中国出口则增长3.4%,对美国出口成长4%.中国是泰国最大的单一出口市场.

但对日本出口下滑7%,对欧元区出口则大减22%,因债务危机令欧元区陷入衰退.欧元区是泰国的第四大出口市场.

"尽管整体表现改善,但包括油价动荡和持续不断的欧债问题等外部因素,再加上中国成长放缓,应会对我们的出口带来部分冲击,"泰华农民研究中心(Kasikorn Research Center)的分析师Pimonwan Mahujchariyawong说.

2月进口较上年同期增长8.25%,略优于预期,因资本财、机械和车辆进口跳增.(完)