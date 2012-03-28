〔新债招标〕中国国家电网150亿半年期超短融,票面利率4.05%--路透数据

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透上海3月28日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国国家电网公司周三簿记建档发行的 150亿元人民币180天期超短期融资券,票面利率为4.05%. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ========================================================================================= 国家电网 600 150 6 4.05% 农业银行 AAA 3/29 3/30 中国银行 =========================================================================================(完) --发稿 冉莹; 审校 林高丽
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。