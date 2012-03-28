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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 17:44 BJT

〔新债招标〕中国国家电网150亿半年期超短融,票面利率4.05%--路透数据

路透上海3月28日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国国家电网公司周三簿记建档发行的
150亿元人民币180天期超短期融资券,票面利率为4.05%.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限   票面利率    承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
  =========================================================================================
  国家电网     600       150     6       4.05%     农业银行    AAA       3/29      3/30
                                                   中国银行
  =========================================================================================(完)

  --发稿 冉莹; 审校 林高丽

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