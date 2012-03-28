〔路透基点〕东方希望(三门峡)铝业三年期贷款展开组建银团--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透香港3月28日电---汤森路透旗下基点报导,银行消息人士称,东方希望(三门峡)铝业有限公司1.4亿美元三年期定期贷款已进入组建银团贷款.
委托主办行和额度分配行法国东方汇理银行和渣打银行现邀请银行参贷,利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码498个基点,报价分三档.贷款分期还款,平均期限为两年.
承贷2,500万美元及以上的综合费用为535.5个基点.
承贷1,500万美元至2,400万美元综合费用为530.5个基点.
承贷1,000万美元至1,400万美元的综合费用为525.5个基点.
对借款方河南三门峡工厂的实地访问定在4月第二周.
消息人士称,3月初预先推介时,约三家银行已经加入参贷.
该公司是东方希望集团的子公司.(完)
--编译 王丽鑫;审校 蔡美珍
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。