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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 18:32 BJT

〔路透基点〕东方希望(三门峡)铝业三年期贷款展开组建银团--RLPC

路透香港3月28日电---汤森路透旗下基点报导,银行消息人士称,东方希望(三门峡)铝业有限公司1.4亿美元三年期定期贷款已进入组建银团贷款.

委托主办行和额度分配行法国东方汇理银行和渣打银行现邀请银行参贷,利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码498个基点,报价分三档.贷款分期还款,平均期限为两年.

承贷2,500万美元及以上的综合费用为535.5个基点.

承贷1,500万美元至2,400万美元综合费用为530.5个基点.

承贷1,000万美元至1,400万美元的综合费用为525.5个基点.

对借款方河南三门峡工厂的实地访问定在4月第二周.

消息人士称,3月初预先推介时,约三家银行已经加入参贷.

该公司是东方希望集团的子公司.(完)

--编译 王丽鑫;审校 蔡美珍

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