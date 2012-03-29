(重温稿)〔台湾货币市场〕短率趋升,季底效应发酵令拆款高位创今年来新高

* 一周拆款高位0.85%是今年以来首见

* 季底效应扩大

* 预期周五前资金偏少

记者 高洁如

路透台北3月28日电---台湾银行间短期利率周三趋升.季底效应发酵,市场游资不多,一周拆款高位惊见0.85%的水位,这是今年以来首见的高位.

去年底时拆款市场由于多数外商银行无法承做跨过12月底的拆款,当时一周拆款利率高位达0.87%,与30天期央行存单利率持平.

交易员指出,尽管今天拆款市场气氛似未如昨天紧张,只不过,一早出现的利率高位0.85%还是反映出月底在即拆入方迁就利率走高的现实.他们也认为,尤其是银行间的积数偏低,至上日止仍然是负数,不排除在银行的保守心态之下,逼近月底利率还有走高的可能.

"早上还是蛮紧的,只不过电话没有昨天多...当然也有可能是我们昨天就都说了今天不可能有钱(拆出),"一位大型公营银行交易员表示.

2-7天拆款利率在0.395-0.85%,上日在0.395-0.74%.利率高位较上日攀升11基点.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.411%,上日在0.405%;区间在0.302-0.72%,上日则在0.302-0.730%.

**短票利率稳于高位**

短票方面,票券商指出,临近3月底企业端的资金需求也攀升,市场并不好找钱,这让短票利率持续在高位震荡.

今日银行间30天内短票利率主要成交在0.86-0.87%,大致同于上日.

央行今日共发行273亿台币存单,相较存单到期金额140亿,存单发行余额增加133亿,并首度突破7兆(万亿)创下历史新高.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共2,944.5亿台币,本周余日存单到期金额为:周四95亿、周五1,914.5亿.

拆款中心资料PIBC显示,周三当日超额准备为135亿台币;累计超额准备为107亿台币,加计前期1%的超额准备为968亿台币.

**RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率周三持平,受到季底作帐因素影响,投信端赎回量增多,银行端操作亦趋向保守,整体市况偏紧,场上若要找钱则可往寿险端寻觅.

资金调度人士表示,明后天为月底的最后一、二个交易日,预估赎回量将达到高峰,找钱难度料升高,交易商纷纷备战以待.不过,下周到期存单量多且月初市场资金将陆续回流,预料目前偏紧市况应只是短暂现象.