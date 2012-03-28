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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 18:24 BJT

〔亚洲橡胶〕3月28日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透3月28日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 4月 316.6 18 -- --

* 5月 321.9 193 320.4 7

* 6月 326.7 209 325.4 76

* 7月 331.0 272 330.0 167

* 8月 334.5 2424 333.5 493

* 9月 336.8 3464 335.5 971

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 丁琦;审校 王冠中

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