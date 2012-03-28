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债券 | 2012年 3月 28日 星期三 18:56 BJT

〔伦敦美债〕公债价格在五年期公债标售前下挫,关注即将公布的数据

路透伦敦3月28日电---美国公债价格周三在欧洲市场小幅下跌,因稍后的五年期公债标售给需求面带来压力,今日稍晚公布的数据料将增强美国经济复苏的迹象.

10年期公债期货TYv1下跌3/32,至129-16/32,同时各期限现货公债收益率(殖利率)上升1-1.5个基点.

交易商表示,公债价格下跌缘于交易员寻求在五年期公债标售前压低公债价格,此轮跌势可能为期短暂,因周二进行的两年期公债标售获得热捧.

"今天市场略微疲软,但我认为五年期公债今晚最终将表现良好..."一名交易商称.

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