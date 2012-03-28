〔伦敦美债〕公债价格在五年期公债标售前下挫,关注即将公布的数据

英国经济：财政大臣哈蒙德希望贸易和投资成为今年推动经济增长的动力
路透伦敦2月28日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周二表示，他希望贸易和投资能在2017年推动英国经济增长方面发挥更大作用，此前公布的数据显示，继去年退欧公投后英国的消费者支出意外强劲。
路透伦敦3月28日电---美国公债价格周三在欧洲市场小幅下跌,因稍后的五年期公债标售给需求面带来压力,今日稍晚公布的数据料将增强美国经济复苏的迹象.
10年期公债期货TYv1下跌3/32,至129-16/32,同时各期限现货公债收益率(殖利率)上升1-1.5个基点.
交易商表示,公债价格下跌缘于交易员寻求在五年期公债标售前压低公债价格,此轮跌势可能为期短暂,因周二进行的两年期公债标售获得热捧.
"今天市场略微疲软,但我认为五年期公债今晚最终将表现良好..."一名交易商称.
路透伦敦2月28日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周二表示，他希望贸易和投资能在2017年推动英国经济增长方面发挥更大作用，此前公布的数据显示，继去年退欧公投后英国的消费者支出意外强劲。
路透香港2月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至今年1月底止外汇基金总资产为37,762亿港元，较去年12月底增加1,462亿港元。
路透东京2月28日 - 美国谘询公司埃森哲(Accenture)周二称，去年全球对金融科技风投企业的投资增长10%至232亿美元，得益于中国和日本投资者的巨大兴趣。