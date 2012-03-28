欧洲已公布经济指标--2012/3/28

标题新闻：希腊目标在3月欧元区财长下次会议前同国际金主达成初步协议－希腊财长
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第四季 -0.3-@-f +0.6-@-f +0.5-@-f
德国 第四季 -0.2-@-f +0.6-@-r +1.5-@-f
法国 第四季 +0.2-f +0.3-f --
意大利 第四季 -0.7-f -0.2%-f -0.4-f
消费者物价指数(CPI):
英国 2月 +0.6 -0.5 +3.4
德国 2月 +0.7-f -0.4-f +2.3-f
法国(HICP) 2月 +0.5-f -0.4-f +2.5-f
意大利(HICP) 2月 +0.2-f -1.8-f +3.4-f
生产者物价指数(PPI):
英国 2月 +0.6 +0.4 +4.1
德国 2月 +0.4 +0.6 +3.2
法国 1月 +0.6 -0.1 +4.2
意大利 1月 +0.7 +0.1 +3.3
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 2月 5.0-@ 5.0-@-R
德国 2月 6.8-@ 6.8-@-r
法国 第四季 9.8-@ 9.7-@
意大利 1月 9.2-@ 8.9-@
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)
--整理 侯向明; 审校 王洋
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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PRICELINE GROUP周一收报1,632.01美元，周二盘初急升5.4%，报720.2美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
医院运营商TENET HEALTHCARE季度营收六年来首次下滑，业绩也不及预期。另外该公司公布的全年获利预估也低于预期。