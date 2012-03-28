(重温稿)〔中港股业绩〕中兴通讯第四季净利远逊预期,受累于全球经济疲弱

* 中兴通讯第四季净利同比跌48%,远逊预期

* 2011年度净利同比跌36.6%,至20.6亿元

* 公司仍面临利率、汇率和知识产权等风险

路透香港3月28日电---受全球经济增长放缓等因素拖累,中国电讯设备生产商和手机制造商--中兴通讯股份有限公司(0763.HK)(000063.SZ)去年第四季度净利按年跌48%,远逊预期.

公司并提醒投资者称,未来仍将面临着利率、汇率和知识产权等风险.

"受世界经济增长放缓、国内货币政策调整及本集团推行市场规模扩张策略的影响,本集团的毛利率及净利润有所下降."中兴通讯在公告中解释业绩疲弱的主要原因.

据路透计算,中兴通讯第四季净利为9.9亿元人民币.据汤森路透的数据,市场原本预估其第四季净利为21.6亿元.该公司2010年第四季度净利为18.9亿元.

中兴通讯并公布,其2011年度净利为20.6亿元,同比跌36.6%,亦远逊于此前分析师预估的32.3亿元.该公司2011年每股基本盈利为0.61元人民币.

"随着国家宽带战略的推进,有线市场将迎来新一轮建设时间窗,物联网、云计算、移动互联网等ICT产业正处于新一轮变革的起点.2012年,本集团将深化大国及主流运营商的战略,拓展政企及服务市场,努力实现主流运营商的规模突破,进一步确立市场地位."公告称.

德意志银行在本周二发布的一份研究报告中称,中兴通讯2011年的运营表现疲弱,主要是因为不确定的宏观经济环境招致的高昂的非运营开支.

"我们预计中兴通讯将在今年迎来净利的反弹,因2011年基数较底和2012年宏观经济环境有望改善."报告称.

德银在中兴通讯业绩公布前一天将其目标股价下调10%,至27.83港元.

**面临利率、汇率和知识产权等风险**

中兴通讯并提醒投资者称,公司未来仍将面临着利率、汇率和知识产权等风险.

"随着公司借贷规模不断增加,国家借贷利率的波动将直接使其所承担的利息总额发生变动,进而影响其盈利能力."公告称.

中兴通讯的汇率风险主要来自以非人民币结算的销售及采购转换为该公司功能货币人民币的汇兑差异,近期受国际经济形势影响,汇率波动较以往有所增加.

此外,中兴通讯称,虽已采取严格的知识产权保护措施,仍不能排除与其他电信设备厂商、专利许可公司以及与该公司存在合作关系运营商之间的知识产权摩擦.

公布业绩前,中兴通讯H股收升0.65%,报20.05港元.大盘恒生指数.HSI则跌0.77%.

中兴通讯在中国的主要竞争对手华为[HWT.UL]2011年销售收入约2,039亿元人民币,同比长11.7%,较上年明显放缓.[ID:nSH0073671](完)

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