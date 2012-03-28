(重温稿)〔中港个股〕交行今年不良贷款率应仍低于1%,未来将恢复每年分红两次更新版)

* 交行今年不良贷款率应仍保持在1%以下

* 地方融资平台贷款的不良率仅0.34%

* 今年息差预期环比稳中趋降--分析师

路透香港/北京3月28日电---虽然今年中国经济增长趋于放缓加剧金融环境的复杂性,但交通银行(3328.HK)周三称,该行今年有信心将不良贷款率继续保持在1%以下的水平.未来该行仍追求稳定的分红回报,将恢复每年分红两次.

交行(601328.SS)副行长钱文挥在记者会上并表示,截止2011年底,全行政府融资平台的贷款余额为2,158亿元人民币,融资平台贷款的不良率仅0.34%.其地方政府融资平台项目现金流全覆盖及半覆盖的超过98%,今年的还款情况基本落实.

以资产计中国第五大银行--交通银行最新年报显示,截止去年底,该行不良贷款率为0.86%,比年初下降0.26个百分点;拨备覆盖率达到256.37%,比年初提高70.53个百分点.

"从监管要求看,1%左右的不良率比较适度.预期2012年不良额可能小幅反弹,不良率不排除进一步下降的可能."广发证券银行业分析师称.

交行2011年净利润按年升30%,至507.4亿元.根据汤森路透I/B/E/S综合31名分析师预测,去年度平均净利为486.6亿元.

另一券商金融行业分析师则表示,市场可能会担心今年包括交行在内的中资银行会出现不良贷款余额和不良率"双升",但即使如此也是一个正常现象.

"当前中国银行业不良率的低水平属于不正常的状态,伴随经济周期的下滑,银行出于审慎态度,把整体不良率提升起来也是可以接受的."他称.

**今年息差预期环比稳中趋降**

交行年报显示,去年该行的净利差和净利息收益率分别为2.49%和2.59%,比上年分别提高10个和13个基点.报告期内,实现手续费及佣金净收入人民币195.49亿元,同比增长35.02%,在净收入中占比达到15.30%,同比提高1.48个百分点.

"(交行)2012年息差预期环比稳中趋降,今年手续费收入增速在20-30%."上述广发证券银行业分析师说.

截至去年末,交行的资本充足率和核心资本充足率分别为12.44%和9.27%;按中国银行业监管口径,该行存贷比(本外币)为71.94%.

"未来我们要走低成本发展道路,走内源性补充资本之路."交行董事长胡怀邦称.

交行此前宣布定向增发募集约565.73亿元人民币,加入今年中资银行再融资大军,并称此次定向增发完成后未来3-4年将再不用融资.[ID:nSH0109670]

胡怀邦并表示,交行同汇丰(HSBA.L)(0005.HK)的合作,是中外资银行合资最成功的典范."汇丰不仅有入股,也获得了良好的回报.不论是上次配股,还是这次增发,...汇丰都坚定不移地全额参与."他称.

交通银行A股周三收报4.69元人民币,近一个月下跌4.81%;H股收报5.79港元,近一个月下跌3.47%.(完)