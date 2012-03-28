修正:〔美国数据〕3月23日当周购房贷款申请上升,再融资需求下降--MBA

(修正:更正标题为"购房"贷款申请上升,非"住房")

路透纽约3月28日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示,上周美国购房抵押贷款申请增加,但再融资需求连续第六周下降,因利率上升.

截至3月23日当周,经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下降2.7%至663.7.

购房贷款申请指数上升3.3%至190.6,而再融资指数下降4.6%至3,438.6.

再融资占整体抵押贷款活动的比例由前一周的73.4%降至71.9%,为去年7月以来最低.

该周30年期固息抵押贷款利率跳升4个基点,平均为4.23%,为11月以来最高.

根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)

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