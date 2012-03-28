修正:〔美国数据〕3月23日当周购房贷款申请上升,再融资需求下降--MBA

英国经济：财政大臣哈蒙德希望贸易和投资成为今年推动经济增长的动力
路透伦敦2月28日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周二表示，他希望贸易和投资能在2017年推动英国经济增长方面发挥更大作用，此前公布的数据显示，继去年退欧公投后英国的消费者支出意外强劲。
(修正:更正标题为"购房"贷款申请上升,非"住房")
路透纽约3月28日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示,上周美国购房抵押贷款申请增加,但再融资需求连续第六周下降,因利率上升.
截至3月23日当周,经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下降2.7%至663.7.
购房贷款申请指数上升3.3%至190.6,而再融资指数下降4.6%至3,438.6.
再融资占整体抵押贷款活动的比例由前一周的73.4%降至71.9%,为去年7月以来最低.
该周30年期固息抵押贷款利率跳升4个基点,平均为4.23%,为11月以来最高.
根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)
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--编译 许娜;审校 侯向明
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