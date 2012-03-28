〔国际油市〕亚洲航煤价差连续第二天上涨,因亚洲供应仍吃紧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透新加坡3月28日电---业内消息人士称,亚洲航煤价差周三连续第二天上涨,因亚洲供应依然吃紧.
根据路透数据,从新加坡装运的航煤现货价差周三收窄0.14美元,至每桶负0.05美元,为3月1日以来最高.
壳牌出售一艘4月12-16装运的航煤船货,每桶较新加坡报价贴水0.20美元,最终由中国航油(新加坡)购得.
炼厂消息人士称,由于北亚即将告别冬季,炼厂正开始调整生产,以最大化柴油产量,从而取代航煤和煤油.
交易商还称,越南的PV Oil已购买2万立方米,或约1.7万吨的含硫0.25%柴油,船期为4月20-25日,且较新加坡报价在小幅贴水至平价之间.卖家尚不清楚.
交易商指出,印度方面,Hindustan Petroleum (HPCL.NS)已取消出售2.5万-3万吨含硫1%、船期为4月1-3日的柴油招标,因为投标者很少,而且报价太低.一名交易商称,该公司并未计划重新招标.
业内消息人士称,非洲需求持续显现,国营的Egyptian General Petroleum Corp (EGPC)通过两次招标在现货市场寻购总计至多10.5万吨柴油,此前该公司已在本月购买73.5万吨柴油.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 136.73 -0.85 -0.62 137.58
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 136.56 -1.03 -0.75 137.59
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 137.76 -1.03 -0.74 138.79
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 138.66 -1.08 -0.77 139.74
4月柴油互换 GOSGSWMc1 136.61 -1.04 -0.76 137.65
5月柴油互换 GOSGSWMc2 136.61 -1.09 -0.79 137.70 (完)
--编译 许娜;审校 王洋
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