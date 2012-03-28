〔国际油市〕亚洲石脑油跨月价差触及六周低位

路透新加坡3月28日电---亚洲石脑油价格周三报在五周低位每吨1,075.50美元,受累于布兰特原油.5月上半月和6月上半月跨月价差升水则处在六周低点,因预期未来需求疲弱.

亚洲顶级石脑油买家台湾台塑已决定取消购买2.5-3.5万吨5月上半月抵达的重质石脑油船货.

交易商表示,台塑取消购买的原因可能是由于库存充足,因台塑计划推迟一个日产能54万桶的原油装置的维修至5月份.

汽油裂解价差下滑约2.8%,至两日低点每桶10.53美元.交易商称,壳牌新加坡炼厂催化裂解装置关闭造成的影响在逐渐减小.

壳牌旗下新加坡炼厂一个生产汽油的催化裂解装置(FCC)周一意外关闭.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1075.5 -12.50 -1.15 1088.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 117.27 -1.39 -1.17 118.66

97号现货汽油GL97-SIN 138.96 -1.49 -1.06 140.45

95号现货汽油GL95-SIN 137.41 -1.49 -1.07 138.90

92号现货汽油GL92-SIN 135.00 -1.45 -1.06 136.45 (完)