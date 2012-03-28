〔国际油市〕亚洲石脑油跨月价差触及六周低位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透新加坡3月28日电---亚洲石脑油价格周三报在五周低位每吨1,075.50美元,受累于布兰特原油.5月上半月和6月上半月跨月价差升水则处在六周低点,因预期未来需求疲弱.
亚洲顶级石脑油买家台湾台塑已决定取消购买2.5-3.5万吨5月上半月抵达的重质石脑油船货.
交易商表示,台塑取消购买的原因可能是由于库存充足,因台塑计划推迟一个日产能54万桶的原油装置的维修至5月份.
汽油裂解价差下滑约2.8%,至两日低点每桶10.53美元.交易商称,壳牌新加坡炼厂催化裂解装置关闭造成的影响在逐渐减小.
壳牌旗下新加坡炼厂一个生产汽油的催化裂解装置(FCC)周一意外关闭.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1075.5 -12.50 -1.15 1088.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 117.27 -1.39 -1.17 118.66
97号现货汽油GL97-SIN 138.96 -1.49 -1.06 140.45
95号现货汽油GL95-SIN 137.41 -1.49 -1.07 138.90
92号现货汽油GL92-SIN 135.00 -1.45 -1.06 136.45 (完)
--编译 侯向明;审校 王洋
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。