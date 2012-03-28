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市场报道 | 2012年 3月 28日 星期三 22:06 BJT

〔美国热股〕苹果将给所有澳洲新iPad买家提供退款,股价盘初小涨0.78%

路透3月28日电---苹果(AAPL.O)的一名律师周三称,苹果将给所有澳大利亚新iPad买家发送邮件并提供退款.此前澳大利亚竞争和消费者委员会指控苹果的广告在产品的一个关键方面误导消费者.[ID:nSB1459190]

在周三盘初交易中,苹果股价上扬0.78%(完)

--编译 于春红;审校 母红

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美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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