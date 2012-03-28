〔美国热股〕苹果将给所有澳洲新iPad买家提供退款,股价盘初小涨0.78%

标题新闻：希腊目标在3月欧元区财长下次会议前同国际金主达成初步协议－希腊财长
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透3月28日电---苹果(AAPL.O)的一名律师周三称,苹果将给所有澳大利亚新iPad买家发送邮件并提供退款.此前澳大利亚竞争和消费者委员会指控苹果的广告在产品的一个关键方面误导消费者.[ID:nSB1459190]
在周三盘初交易中,苹果股价上扬0.78%(完)
--编译 于春红;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
PRICELINE GROUP周一收报1,632.01美元，周二盘初急升5.4%，报720.2美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
医院运营商TENET HEALTHCARE季度营收六年来首次下滑，业绩也不及预期。另外该公司公布的全年获利预估也低于预期。