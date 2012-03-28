〔美国热股〕苹果将给所有澳洲新iPad买家提供退款,股价盘初小涨0.78%

路透3月28日电---苹果(AAPL.O)的一名律师周三称,苹果将给所有澳大利亚新iPad买家发送邮件并提供退款.此前澳大利亚竞争和消费者委员会指控苹果的广告在产品的一个关键方面误导消费者.[ID:nSB1459190]