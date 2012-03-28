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市场报道 | 2012年 3月 28日 星期三 22:14 BJT

〔美国热股〕美国银行计划成立国际顾问委员会,股价盘初上扬1.35%

路透3月28日电---消息人士称,美国银行(BAC.N)计划成立国际顾问委员会,帮助指导该银行首席执行长莫尼汉的海外战略.

在周三盘初交易中,该银行股价盘初上扬1.35%(完)

--编译 于春红;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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