美国各类经济指标总览--2012/3/28

美国商务部周三公布,2月耐久财(耐用品)订单增长2.2%(预估为增长3.0%),1月为下滑3.6%(前值为下滑3.7%).2月扣除运输的耐久财订单增长1.6%(预估为增长1.7%),1月为下滑3.0%(前值为下滑3.0%).2月扣除国防的耐久财订单增长1.7%(预估为增长1.8%),1月为下滑4.1%(前值为下滑4.3%).2月扣除飞机的非国防资本财订单增长1.2%(预估为增长2.0%),1月为下滑3.7%(前值为下滑3.9%).[ID:nSB1460016]

当前值 前次值

失业率(%) 8.3(2月) 8.3(1月)

非农业就业岗位(万) 增加22.7(2月) 增加28.4(1月修正值)

平均时薪(%) +0.1(2月) +0.1(1月修正值)

消费者物价指数(CPI)(%) +0.4(2月) +0.2(1月修正值)

不包括食品和能源CPI(%) +0.1(2月) +0.2(1月修正值)

实质所得(%) -0.3(2月) -0.1(1月修正值)

生产者物价指数(PPI)(%) +0.4(2月) +0.1(1月)

不包括食品和能源PPI(%) +0.2(2月) +0.4(1月)

国内生产总值(GDP)(%) +3.0(第四季修正值) +1.8(第三季终值)

GDP平减指数(%) +0.9(第四季修正值) +2.6(第三季终值)

零售销售(%) +1.1(2月) +0.6(1月修正值)

国际贸易收支(亿美元) 逆差525.7(1月) 逆差504.2(12月修正值)

雇佣成本(%) +0.4(第四季) +0.3(第三季)

工业生产(%) 持平(2月) +0.4(1月修正值)

产能利用率(%) 78.7(2月) 78.8(1月修正值)

初请失业金人数(万人) 34.8(3月17日当周) 35.3(3月10日当周修正值)

联邦预算(亿美元) 赤字2,320(2月) 赤字274(1月)

领先指标(%) +0.7(2月) +0.2(1月修正值)

个人所得(%) +0.3(1月) +0.5(12月修正值)

个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2(1月) +0.1(12月修正值)

消费者信贷(亿美元) 增加177.76(1月) 增加162.68(12月修正值)

企业库存(%) +0.7(1月) +0.6(12月修正值)

建筑支出(%) -0.1(1月) +1.4(12月修正值)

消费者信心 70.2(3月) 71.6(2月修正值)

房屋开工(万户) 69.8(2月) 70.6(1月)

建筑许可(万户) 71.5(2月修正值) 68.2(1月)

成屋销售(万户) 459(2月) 463(1月修正值)

新屋销售(万户) 31.3(2月) 31.8(1月修正值)

工厂订单(%) -1.0(1月) +1.4(12月修正值)

耐久财(耐用品)订单(%) +2.2(2月) -3.6(1月修正值)

供应管理协会非制造业指数 57.3(2月) 56.8(1月)

供应管理协会制造业指数 52.4(2月) 54.1(1月)

趸售(批发)库存(%) +0.4(1月) 1.1(12月修正值)

进口物价(%) +0.4(2月) 持平(1月修正值)

出口物价(%) +0.4(2月) +0.2(1月修正值)

单位劳工成本(%) +2.8(第四季修正值) +3.9(第三季)

非农业生产率(%) +0.9(第四季修正值) +1.8(第三季)

经常账(亿美元) 赤字1,241.1 赤字1,076.3

(第四季初值) (第三季修正值) (完)