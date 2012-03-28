〔美国热股〕高盛内部高层讨论将CEO及董事长角色切割,股价下滑

路透3月28日电---两位消息人士称,高盛(GS.N)内部高层已讨论将首席执行官(CEO)及董事长角色切割,但在高盛与工会退休基金达成一项协议后,立即进行人事异动的压力似乎已经减轻.[ID:nST0445646]