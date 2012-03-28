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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 21:44 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油市场持稳,需求仍低迷

路透新加坡3月28日电---亚洲燃料油市场周三持稳,现货升水和即期跨月价差变动不大,因地区需求依旧迟滞.

实货交易窗口未见现货交易达成,380-cst燃料油的买卖价相差至少1美元.

尽管4月/5月合约成交量超过300,000吨,该合约还是较前日下跌了0.25美元,收报逆价差3.38美元,到1100GMT时又小幅回升至每吨3.60美元.

5月/6月合约成交不足100,000吨,成交价为逆价差3.75美元,较前一日收盘价下跌0.13美元.

3月24日止当周日本的低硫燃料油进口降至90,108公升,因该国进入春季,而夏季需求仍未出现.

越南海关表示,2012年前三个月该国的油品进口也下降32.1%,估计为202万吨.

尽管现货船用燃料油升水回升至每吨逾2.00美元,但新加坡码头固定价格仍远高于每吨700.00美元,这压制需求.

油品 亚洲收盘 变动 变动(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN $750.25 -$5.85 -0.77 $756.10

现货380CST燃料油 FO380-SIN $737.60 -$5.50 -0.74 $743.10

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $740.00 -$6.00 -0.80 $746.00

380CST船用燃料油升水 $2.40 -$0.50 -17.24 $2.90

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $4.00 $0.00 0.00 $4.00

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $3.05 -$0.05 -1.61 $3.10 (完)

--编译 王洋;审校 侯向明

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