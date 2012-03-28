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市场报道 | 2012年 3月 28日 星期三 21:46 BJT

〔美国股市〕平开,稍早公布的耐久财数据弱于预期

路透纽约3月28日电---美国股市周三平开,稍早公布的美国2月耐久财数据弱于预期.

道琼工业指数.DJI盘初上涨11.21点,或0.08%,报13,208.94点.标准普尔500指数.SPX下跌0.02点,报1,412.50点.Nasdaq指数.IXIC涨4.61点,或0.15%,报3,124.96点.(完)

--编译 王洋;审校 侯向明

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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