修正:〔欧洲汇市〕英国GDP打压英镑下挫,兑欧元触两周低点

(更正:正文第八段"1.5920英镑",改正为"1.5920美元")

* 英国下修去年第四季GDP数值至萎缩0.3%

* 欧元兑英镑触两周高位,冲破0.8372英镑阻力位

* 英镑兑美元下跌,周二曾触及四个月高位

路透伦敦3月28日电---英镑兑欧元周三触两周低点,兑美元同样下跌,受英国国内生产总值(GDP)数据拖累.数据显示英国2011年第四季经济萎缩幅度意外超出预期.

而今年第一季经济显示出复苏迹象,料将限制英镑跌势.有分析师表示,对欧元区债务危机的忧虑死灰复燃,或令欧元兑英镑在未来数周或数月内下跌.

"人们正准备面对更糟的欧元区数据,他们更多是为欧元区经济成长将受信贷危机打击做准备,而非因为英国经济成长前景被意外下修,"ING汇率策略主管Chris Turner表示.

英国去年10-12月经济萎缩0.3%,按年仅增长0.5%.而预期与初值相同,为萎缩0.2%,同比预计则成长0.7%.[ID:nSB1459712]

欧元兑英镑EURGBP=D4触及日高0.8395英镑.欧元此前曾突破阻力位兼3月21日高位0.8372英镑,交易员指因美国和瑞士账户买入欧元兑英镑.

欧元止步于100日移动均线切入位0.8399英镑略下方,只有突破该水准,才可能上探3月中旬高位0.8424英镑.欧元兑英镑最新升0.45%,报0.8383英镑.

英国央行总裁金恩周二表示,英国要恢复危机前的经济增长率,还有很长的路要走.[ID:nSB1458154]

**关键技术阻力位**

英镑兑美元GBP=D4跌0.6%至1.5846美元.交易员表示,GDP数据出炉后,英镑跌破1.5920美元,触发止损卖单,其后触动更多停损单加速其跌势,英镑随后跌破1.5850美元附近的200日均线切入位.

英镑兑美元脱离周二高位.英镑周二曾冲破1.60美元,一度高见1.6002,为四个多月来高点,因有关美国会进一步放宽货币政策的预期升温.

交易员表示,鉴于在200周移动均线切入位的1.6014美元附近有强劲技术阻力,英镑或难以持续站上1.60美元.分析师表示,若英镑冲破该阻力位,或引发大幅波动.

"英镑兑美元今天跌势最为惨烈,原因是GDP数据.修正幅度不大,但显示出路途依然艰辛,"FxPro首席分析师Simon Smith表示.

"我不相信英镑会在1.60美元上方能走那么远.英国经济在今年年内都会是步履蹒跚."(完)

--编译 梁睿雪;审校 李军

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]