〔英国债市〕英债跟随德债上扬,因股市回落

* 英债期货收涨44个跳动点,德债表现略强

* 英国股市收跌1%,因美国数据疲弱

* 去年第四季英国经济萎缩幅度超预期

路透伦敦3月28日电---英债期货周三跟随德债期货攀升,之前公布的低于预期的美国耐久财数据拖累股市走低,并促使投资者寻求避险资产.在第一季结束前,市场交投清淡.

6月英债期货FLGM2日内收高44个跳动点,至114.16,表现略逊于可比德债期货FGBLM2,后者上扬55个跳动点.

策略师将欧洲核心公债上扬归因于年初股市大涨后,投资者在第二季开始前调整债券和股票在其投资组合中的权重.

交易商称,疲弱的美国数据以及显示英国经济去年第四季萎缩幅度超预期的数据均在复活节假期前支撑英债.

英国富时100指数.FTSE收跌约1%,与欧洲其他主要股市表现一致,因市场担忧美国复苏将难以积聚动能.

现货市场,10年期英债收益率GB10YT=RR日内回落5个基点,报2.21%,与可比德债收益率差扩阔不到2个基点,至约38个基点.

今日稍早公布的数据显示,英国第四季GDP萎缩0.3%,不及之前预期的萎缩0.2%.数据公布后,英债上扬.

市场的关注点转向周四英国央行公布的消费者信贷数据,预计将显示2月家庭贷款数据基本持平.(完)

--编译 母红;审校 李军

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