〔欧元债市〕德债期货受美国数据推动上涨,意大利公债标售受关注

* 意大利公债在昨日走低后上扬

* 料周四进行的意大利公债标售需求不错

* 10年期德债收益率陷于2.10-1.75%的区间内

路透伦敦3月28日电---德国公债期货周三上涨,低于预期的美国耐久财订单数据令对美国成长前景的忧虑重燃,拖累股市走低.

意大利公债也攀升,六个月国库券标售获良好需求扶助推高意大利公债,引发对该国周四进行的公债标售将获强劲需求的乐观情绪.

不过,许多投资者仍然担忧西班牙的财政缺口,或意大利就业市场改革计划在议会审议期间遭遇的问题可能令债务危机升级,德债收益率陷于2.05-1.75%今年以来未能突破的区间内.

德债期货FGBLc1收涨55个跳动点,报137.86.今日走势震荡,稍早德债在平盘上下游走.

10年期德债收益率DE10YT=TWEB回落5.4个基点,报1.83%.料收益率仍无法突破2%,因股市年初大涨后,投资者在下周第二季开始前调整债券和股票在其投资组合中的权重.10年期德债收益率年内迄今未能突破2%并站稳.

意大利和西班牙公债收复周二的部分失地,之前意大利六个月国库券标售的得标利率为2010年9月以来最低,在市场对前一日标售作出令人失望的反应后,传递出令投资者宽慰的信号.

分析师预计,周四将进行的五年和10年期意大利公债标售将获得良好需求,尤其是在公债价格本周回落的情况下.

意大利10年期公债IT10YT=TWEB上扬,收益率回落3个基点,报5.1%.西班牙10年期公债ES10YT=TWEB收益率也下跌3个基点,报5.33%.(完)

--编译 母红; 审校 李军

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