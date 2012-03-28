〔金属期市〕期铜大跌逾2%,美国耐久材订单数据挫伤风险胃纳

* 铜价跟随大宗商品市场跌势,本季有望收高

* 中国铜需求持续疲软--日本JX控股

* LME锌库存增至多年高位

* 周四将公布美国一周初请失业金

路透纽约/伦敦3月28日电---铜价周三下跌逾2%,跟随风险资产全面跌势,此前公布的美国耐久材订单数据令人失望,使市场担心美国经济复苏步伐.

风险资产跌势打压铜价跌回200日移动均线切入位下方,并接近多月交投区间底部,美国数据疲软且高盛(GS.N)看空建议点燃一波风险厌恶,令空头占据上风.跌势横扫股票、原油和基本金属等市场.

"近期公布的一系列经济报告暗示复苏正在放缓,"Altavest Worldwide Trading驻加州经纪商Mike Armbruster表示.

"宏观环境令铜市不安...没有走强动力.铜价未来几日可能会测试交投区域底端,甚至跌穿底部."

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜合约CMCU3收低186美元,或2.2%,报每吨8,349美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)5月期货合约HGK2跌8.75美分,或2.3%,报每磅3.7925美元,盘中在3.7825-3.87美元区间交投.

美国商务部周三公布,2月耐久财(耐用品)订单增长2.2%(预估为增长3.0%),1月为下滑3.6%(前值为下滑3.7%).[ID:nSB1460016]

高盛将对商品市场的短期投资建议由"增持"下调为"中性",因铜、原油和大豆等多数商品市场已经突破该行的短期目标.

铜价今年涨幅超过11%,有望连续第二季走高,但自1月末以来陷入每吨8,100-8,800美元(每磅3.70-4美元)区间.

"铜价将持续在这个区间内交投,或者略微走低,"T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi表示.

"上周以来美国的数据有些疲软,令市场有些迟疑.直到中国需求复苏,但不太可能大涨."

JX控股(5020.T)周二表示,中国铜需求持续疲软,因库存高企且货币政策紧缩,库存可能要到5月以后才继续减少.JX控股旗下拥有日本大型炼铜商.

伦敦金属交易所(LME)锌库存大增9,850吨至898,675吨,为近17年高位,在数年来市场供大于求后库存稳步增加.

三个月期锌CMZN3收低34美元至每吨2,000美元.

期镍CMNI3收低210美元,报每吨17,575美元,部分因国际镍业研究组织(INSG)最新月报显示,2012年1月全球镍市场供需盈余为7,100吨.

以下为1801GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 379.75 -8.25 -2.13 343.60 10.52

LME期铝 2169.00 -27.00 -1.23 2020.00 7.38

LME期铜 8348.00 -187.00 -2.19 7600.00 9.84

LME期铅 1988.00 2.00 +0.10 2035.00 -2.31

LME期镍 17575.00 -210.00 -1.18 18710.00 -6.07

LME期锡 22420.00 -180.00 -0.80 19200.00 16.77

LME期锌 1999.00 -35.00 -1.72 1845.00 8.35

上海期铝 16180.00 -70.00 -0.43 15845.00 2.11

上海期铜 60110.00 -600.00 -0.99 55360.00 8.58

上海期锌 15455.00 -185.00 -1.18 14795.00 4.46

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 梁睿雪;审校 李军

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