〔芝加哥期市〕CBOT小麦收跌1.4%,因美国作物天气良好

路透3月28日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三连续第二天收跌,交易商对出口需求增加的迹象置之不理,关注预报显示美国大平原作物天气良好.

玉米市场弱势也令小麦期价承压.

AccuWeather的气象学家Jason Nicholls表示,美国大平原正形成又一轮升温趋势,将出现反季节的温暖天气并偶有降雨,这将有利于小麦的生长.

埃及商品供应总局(GASC)表示,购买12万吨5月付运小麦.其中包括以每吨262.84美元的价格购买6万吨美国软红冬麦,以及以259.35美元的价格购买6万吨阿根廷小麦.

日本计划2012/13年减少外国食用小麦的进口6.5%,因预期国内产量增加.

CBOT-5月小麦期货WK2收跌9美分,报每蒲式耳6.30-3/4美元.

CBOT小麦预估成交量为103,128口.(完)