〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,在USDA报告公布前市场结清多头部位

路透3月28日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低,在周五政府公布关键的种植及粮食库存报告前,市场结清多头部位.

尽管交易商报告中国民间进口商购入大约36万吨将于5月及6月交货的美国玉米,但玉米期货还是以下跌作收.

在美国农业部周五稍早公布3月种植及季度库存报告前,平仓交易主导了市场.

25位分析师平均预计,今年美国玉米种植面积为9,472万英亩,为1944年以来最高.他们估计3月1日美国季度玉米库存为61.5亿蒲式耳,为五年来最低.

5月合约跌至两个月低位,低于所有主要移动均线切入位,九日相对强弱指标(RSI)为29.

5月CBOT玉米合约CK2收低10-1/2美分,报每蒲式耳6.20-1/4美元.

今日玉米成交量预估为372,467口.(完)

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