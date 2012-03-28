〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收跌,市场静待美农业部种植和库存报告

路透3月28日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期约周三小幅收跌,交易商称,受累于美国农业部周五公布种植和季度库存报告前的技术性卖盘和多头清盘.

玉米和原油期货走低也加重了大豆期货的压力,但大豆收盘前削减跌幅.

CBOT大豆期货成交量较30日均值低约15%.

交易商在农业部3月30日公布报告前建立头寸.市场预计,农业部报告将显示大豆种植面积略高于去年.

对美国种植季提前可能有利于玉米播种,但损及大豆种植的担忧扶助推高新作CBOT-11月大豆/12月玉米价格比至2.47:1,接近2.5:1的关口,该水准可能鼓舞农户削减玉米种植面积,转种大豆.

美国中西部和大平原正形成又一轮升温趋势,将出现反季节的温暖天气并偶有降雨,这将有利于小麦,玉米和大豆的产量前景.

AccuWeather的气象学家Jason Nicholls表示,预计周三夜间美国中西部北部的部分地区将出现霜冻气温,但无已出苗的作物会受到冷空气的影响.

CBOT-5月大豆期货SK2收低2-1/4美分,报每蒲式耳13.67-1/2美元.5月豆粕合约SMK2上涨1.7美元,报每短吨377.7美元.

5月豆油合约BOK2下滑0.50美分,收报每磅54.60美分.

今日CBOT预估大豆成交量为187,455口,豆油成交量为101,503口,豆粕成交量为71,391口.

以下为CBOT农产品期货在1909GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 620.25 -10.50 -1.7% -4.1%

CBOT大豆Sc1 1367.50 -2.25 -0.2% 14.1%

CBOT豆粕SMc1 377.70 1.70 0.5% 22.1%

CBOT豆油BOc1 54.60 -0.50 -0.9% 4.8%

CBOT小麦Wc1 630.75 -9.00 -1.4% -3.4%

CBOT稻米RRc1 1474.00 -35.50 -2.4% 0.9%

EU小麦BL2H0 211.00 -2.25 -1.1% 4.2%

NYMEX原油期货CLc1 105.45 -1.88 -1.8% 6.7%

道琼工业指数.DJI 13,108 -90 -0.7% 7.3%

现货金XAU= 1659.89 -20.15 -1.2% 6.1%

欧元/美元EUR= 1.3321 0.0004 0.0% 2.9%

美元指数.DXY 79.1160 0.0690 0.1% -1.3%

波罗的海

干散货指数.BADI 922 5 0.6% -47.0%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)