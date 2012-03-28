〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产减少97.7亿美元--iMoneyNet

美国热股：PRICELINE第四季营收增长17.4%，盘初急升逾5%
PRICELINE GROUP周一收报1,632.01美元，周二盘初急升5.4%，报720.2美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
路透纽约3月28日电---iMoneynet周三公布的货币基金报告显示,截至3月27日的最近一周美国货币市场基金资产减少97.7亿美元,至2.585万亿(兆)美元.
iMoneyNet表示,最新一周,应税货币市场基金资产减少70.5亿美元,至2.301万亿美元;而免税货币市场基金资产减少27.2亿美元,至2,845.8亿美元.
iMoneyNet称,应税货币市场资金收益率连续第八周保持在0.03%.(完)
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--编译 利棣儿;审校 母红
PRICELINE GROUP周一收报1,632.01美元，周二盘初急升5.4%，报720.2美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
医院运营商TENET HEALTHCARE季度营收六年来首次下滑，业绩也不及预期。另外该公司公布的全年获利预估也低于预期。
路透2月28日 - 美国股市周二开盘微幅下跌，投资者保持观望，等待美国总统特朗普将首次向国会全体议员发表讲话，寻找他计划落实的政策的线索。